Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Украину

Специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Украину.

Визит специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога в Киев будет продолжительным.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Telegram написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, переговоры с американской стороной будут сосредоточены на вопросах обороны, усиления безопасности, поставок оружия, санкционной политики, защиты гражданского населения, а также расширения украинско-американского сотрудничества.

"Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу - это принцип президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход", - отметил Ермак.

10:12

Специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев.

Как передает Report, об этом сообщает Униан.

Ранее Келлог заявлял, что останется в Украине на неделю.