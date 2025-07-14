В Казахстане предложено упростить требования по знанию языка для получения гражданства

Миннауки и высшего образования Казахстана инициировало законопроект, который призван упростить требования на получение казахстанского гражданства, снизив порог знаний казахского языка.

Миннауки и высшего образования Казахстана инициировало законопроект, который призван упростить требования на получение казахстанского гражданства, снизив порог знаний казахского языка.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ выставлен на публичное обсуждение до 25 июля на портале "Открытые НПА".

В законопроекте говорится, что "ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом, не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции Республики Казахстан, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования".

Что касается необходимого объема знаний казахского языка, тут есть послабление - для получения или восстановления гражданства иностранцы должны набрать минимум 15 баллов (ранее 36 баллов). При этом порог на знание основ Конституции повышается с 9 до 20 баллов. Требования к знанию истории Казахстана остались прежними - не менее 15 баллов. Новые правила уравняют количество вопросов по каждому предмету и снизят общий проходной балл на 10%.

"Принятие проекта позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство Республики Казахстан по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%", - считают в ведомстве. В министерстве отметили, что изменения не повлияют на национальную безопасность и не вызовут негативных последствий.