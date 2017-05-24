Кредиторcкий комитет запросил у ADIF подробную информацию об имуществе Bank Standard

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Кредиторcкий комитет ликвидируемого ЗАО Bank Standard сегодня проводит очередное заседание.

Как сообщает Report, заседание организовано в офисе ликвидатора банка - Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) по адресу г. Баку, Хатаинский район, пр. Бабека, 16.

На заседании принимают участие 30 кредиторов (из них 12 являются членами комитета), исполнительный директор ADIF Азад Джавадов, сотрудники фонда. Мероприятие ведет председатель комитета Акрам Гасанов.

Председатель отметил, что кредиторы обратились в ADIF за получением подробной информации об имуществе Bank Standard, однако фонд предоставил эту информацию в обобщенном виде. Кроме того, кредиторам не был представлен отчет по итогам оценки имущества аудиторской компанией KPMG.

По его словам, Bank Standard имеет около 33 единиц недвижимого имущества, из которых 20 в залоге Центробанка Азербайджана: "Имущество заложено в обеспечение кредита на сумму свыше 154 млн манатов. Банк, вероятно, имеет и другое имущество (компьютеры и пр.). Однако информация об этом инвентаре не предоставляется".

Заседание продолжается.