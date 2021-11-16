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ЦБА: К концу этого года профицит текущего счета составит 8% ВВП

ЦБА: К концу этого года профицит текущего счета составит 8% ВВП К концу года на текущем счете платежного баланса Азербайджана ожидается профицит в размере 8% ВВП.
Финансы
16 ноября 2021 г. 15:28
ЦБА: К концу этого года профицит текущего счета составит 8% ВВП

К концу года на текущем счете платежного баланса Азербайджана ожидается профицит в размере 8% ВВП.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов в ходе обсуждения пакета госбюджета на будущий год в Милли Меджлисе.

По его словам, стратегические валютные резервы выросли на 5,4%, до 53,5 млрд долларов США, и, превысив прогноз, составили 113% ВВП.

На валютном рынке отмечается стабильность, добавил он.

Отметим, что общий профицит платежного баланса Азербайджана за I полугодие текущего года составил 1 млрд 261,3 млн долларов США. За тот же период прошлого года в платежном балансе образовался дефицит в размере 957,5 млн долларов США.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 1 млрд 878,4 млн долларов США (рост в 3,1 раза), дефицита счета капитала - 4,6 млн долларов США (- 40,3%), дефицита финансового счета - 578,5 млн долларов США (- 39%), дефицита по балансирующей статье - 34 млн долларов США (спад в 17,6 раза).

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Версия на английском языке CBA: Current account expected to have surplus of 8% of GDP
Версия на азербайджанском языке AMB: "Bu ilin sonuna cari hesabda ÜDM-nin 8 %-i nisbətində profisit gözlənilir"

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