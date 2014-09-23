Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала бурение новой скважины на месторождении «Гарадаг», используемом как подземное хранилище газа.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, проектная глубина скважины №482 составляет 3 350 метров. После ввода скважины в эксплуатацию в нее ежесуточно будет закачиваться 80 тыс. кубометров газа.

Бурение скважины осуществляется по заказу Управления подземных хранилищ газа.

В Азербайджане имеется два подземных газохранилища – «Галмаз» и «Гарадаг». ПГХ «Галмаз» находится в 75 км к юго-востоку от Баку, введено в эксплуатацию в 1955 году. ПГХ «Гарадаг», запущенное в 1954 году, находится в 25 км к юго-востоку от Баку.