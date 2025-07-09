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EIA сохранило прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

EIA сохранило прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило неизменным прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане на 2026 год.
Энергетика
9 июля 2025 г. 09:34
EIA сохранило прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило неизменным прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане на 2026 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные EIA.

Согласно июньскому прогнозу, EIA прогнозирует производство жидких углеводородов в Азербайджане в 2026 году на уровне 540 тыс. б/с, что соответствует июньскому прогнозу.

При этом в первом квартале добыча составит 550 тыс. б/с (июньский прогноз - 550 тыс. б/с), во втором квартале - 540 тыс. б/с (540 тыс. б/с), в третьем и четвертом кварталах - по 530 тыс. б/с (по 530 тыс. б/с).

В 2024 году производство жидких углеводородов в стране составило 600 тыс. б/с. В первом квартале оно было на уровне 600 тыс. б/с, во втором и третьем кварталах - по 590 тыс. б/с, в четвертом квартале - 600 тыс. б/с.

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