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EIA сохранило прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

EIA сохранило прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оставило без изменений прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане в 2025 году.
Энергетика
9 июля 2025 г. 09:22
EIA сохранило прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оставило без изменений прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ежемесячного обзора EIA.

Согласно прогнозу ведомства, в текущем году производство нефти с конденсатом в Азербайджане составит 570 тыс. баррелей в сутки (б/с), что соответствует июньскому прогнозу.

В том числе в первом квартале фактическая добыча составила 570 тыс. б/с, во втором квартале - 570 тыс. б/с, в третьем квартале и четвертом кварталах добыча прогнозируется на уровне по 560 тыс. б/с (июньский прогноз - по 560 тыс. б/с).

Как сообщалось, в 2024 году производство жидких углеводородов в стране составило 600 тыс. б/с. В первом квартале оно было на уровне 600 тыс. б/с, во втором и третьем кварталах - по 590 тыс. б/с, в четвертом квартале - 600 тыс. б/с.

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Версия на английском языке EIA maintains Azerbaijan's 2025 oil production forecast
Версия на азербайджанском языке EIA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu dəyişməyib

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