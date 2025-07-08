Болгария планирует ввести в эксплуатацию Вертикальный газовый коридор к 4 кварталу 2026 года

Болгария планирует ввести в эксплуатацию Вертикальный газовый коридор к четвертому кварталу 2026 года.

Болгария планирует ввести в эксплуатацию Вертикальный газовый коридор к четвертому кварталу 2026 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Болгарии, об этом заявил глава ведомства Жечо Станков.

Министр энергетики провел инспекцию поставки 2526 труб, предназначенных для Вертикального газового коридора. Это уже вторая поставка по проекту - первая партия была получена в конце марта, и часть ее уже уложена на участке Кулата-Кресна (граница с Грецией).

Ж.Станков отметил, что амбиция правительства Болгарии - ввести в эксплуатацию участок Кулата–Кресна, по которому уже ведутся работы, ко второму кварталу следующего года, а участок Рупча-Ветрино (граница Болгарии с Румынией) - завершить к четвертому кварталу.

"Мы ожидаем, что до конца текущего месяца будет получено разрешение на строительство второго участка на болгарской территории - Рупча–Ветрино, протяженностью 61 км", - пояснил министр и подчеркнул вызовы, стоящие при строительстве будущей трассы - "Газопровод пересечет три реки, где будут проведены масштабные буровые работы для сохранения биологического разнообразия; предстоит также сложное бурение под автомагистралью Хемус и пересечение Стара-Планина параллельно Айтоскому перевалу. В рамках этого участка предусмотрены также два ответвления к компрессорным станциям в Провадии и Нова Провадии, которые обеспечат возможность реверсивного движения газа".

В начале августа в Бургас должен прибыть еще один корабль с трубами для проекта.

"Благодаря реализации проекта пропускная способность на выходе между Болгарией и Румынией увеличится вдвое - с 5 до 10 млрд куб. м газа. С прекращением поставок газа из России в Украину этот маршрут станет ключевым для снабжения газом всего региона", - подчеркнул Станков.

Оператор сети Bulgartransgaz EAD работает совместно с партнерами из других стран, участвующих в проекте, над установлением единых тарифов на транспортировку, что упростит будущие поставки по этому газовому коридору, отметил министр.

Кроме укрепления энергетической безопасности в Юго-Восточной Европе, проект положительно скажется на болгарских гражданах за счет поступлений от транзита, которые будет получать Bulgartransgaz EAD. Эти поступления увеличат дивиденды компании в государственный бюджет.

Инициатива "Вертикальный газовый коридор" направлена на обеспечение безопасности и бесперебойности поставок энергии, доступ к разнообразным диверсифицированным источникам природного газа как для Болгарии, так и для других стран региона Юго-Восточной Европы.

Для реализации цели разработаны два проекта по увеличению пропускной способности в направлении с юга на север, что обеспечит транспортировку растущих потоков газа (включая сжиженный природный газ) из Греции через Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию и Молдову с возможностью дальнейшей транспортировки в Украину.

Напомним, что летом 2024 года болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz подписал два контракта на сумму около 270 млн долларов с консорциумами Hill International и GBS на создание инфраструктуры в рамках "Вертикального газового коридора".