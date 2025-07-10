Трамп объявил об огромных пошлинах на бразильские товары

США с 1 августа 2025 года вводят 50-процентную импортную пошлину на все товары из Бразилии.

США с 1 августа 2025 года вводят 50-процентную импортную пошлину на все товары из Бразилии.

Как передает Report , об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Начиная с первого августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин", — написал Трамп.

Ранее он уже уведомил двенадцать стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о введении новых импортных пошлин с 1 августа 2025 года, которые варьируются от 25% до 40%. Власти США предупреждали о возможности возвращения подобных мер, если в торговых переговорах с партнерами не будет достигнут прогресс.