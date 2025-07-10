О нас

Трамп объявил об огромных пошлинах на бразильские товары

Трамп объявил об огромных пошлинах на бразильские товары США с 1 августа 2025 года вводят 50-процентную импортную пошлину на все товары из Бразилии.
Другие страны
10 июля 2025 г. 00:45
Трамп объявил об огромных пошлинах на бразильские товары

США с 1 августа 2025 года вводят 50-процентную импортную пошлину на все товары из Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Начиная с первого августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин", — написал Трамп.

Ранее он уже уведомил двенадцать стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о введении новых импортных пошлин с 1 августа 2025 года, которые варьируются от 25% до 40%. Власти США предупреждали о возможности возвращения подобных мер, если в торговых переговорах с партнерами не будет достигнут прогресс.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Braziliya mallarına 50 faiz rüsum tətbiq edəcək

Самое читаемое

Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
7 июля 2025 г. 12:37
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
7 июля 2025 г. 12:01
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
5 июля 2025 г. 15:19
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
7 июля 2025 г. 17:29
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
5 июля 2025 г. 14:34
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск слетел с катушек
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск "слетел с катушек"
7 июля 2025 г. 03:21
Киев подвергся массированной атаке российской армии
Киев подвергся массированной атаке российской армии
4 июля 2025 г. 02:44
Назначен новый гендиректор Бакинского порта
Назначен новый гендиректор Бакинского порта
7 июля 2025 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi