Количество поступивших в АРЭВ обращений увеличилось почти на 20%

Во втором квартале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов (АРЭВ) поступило 2 183 обращения по вопросам защиты прав потребителей, обеспечения абонентов электрической и тепловой энергией, природным газом и другим вопросам.

Во втором квартале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов (АРЭВ) поступило 2 183 обращения по вопросам защиты прав потребителей, обеспечения абонентов электрической и тепловой энергией, природным газом и др. вопросам.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, это на 363 обращения или 19,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации, по вопросам электроснабжения поступило 1 923 обращения, что на 262 обращения или 15,8% больше по сравнению со вторым кварталом 2024 года.

За этот период по вопросам газоснабжения поступило 213 обращений (+58,9%), по вопросам теплоснабжения - 18 обращений (+80%), по другим вопросам - 29 обращений (+81,3%).

Агентство рассмотрело и ответило на 1417 обращений (16 обращений были направлены в соответствующие органы для рассмотрения и принятия мер), 411 обращений в настоящее время находятся в процессе рассмотрения.