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Пярвиз Шахбазов: ОПЕК+ успешно выполнила свою историческую миссию

Пярвиз Шахбазов: ОПЕК+ успешно выполнила свою историческую миссию "С увеличением ежесуточной добычи сырой нефти в странах ОПЕК+ в августе на 648 тыс. баррелей, в том числе в Азербайджане - на 11 тыс. баррелей завершается большой объем обязательств по историческому соглашению, охватывающему двухлетний период".
Энергетика
30 июня 2022 г. 18:17
Пярвиз Шахбазов: ОПЕК+ успешно выполнила свою историческую миссию

"С увеличением ежесуточной добычи сырой нефти в странах ОПЕК+ в августе на 648 тыс. баррелей, в том числе в Азербайджане - на 11 тыс. баррелей завершается большой объем обязательств по историческому соглашению, охватывающему двухлетний период".

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в Twitter.

Министр отметил, что благодаря сбалансированному подходу, гибкому регулированию и высокой солидарности ОПЕК+ успешно выполнила свою историческую миссию по стабилизации мирового рынка нефти.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s energy minister: OPEC Plus has successfully fulfilled its historic mission 
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “OPEC plus” tarixi missiyasının öhdəsindən uğurla gəlib”

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