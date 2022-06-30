Пярвиз Шахбазов: ОПЕК+ успешно выполнила свою историческую миссию

"С увеличением ежесуточной добычи сырой нефти в странах ОПЕК+ в августе на 648 тыс. баррелей, в том числе в Азербайджане - на 11 тыс. баррелей завершается большой объем обязательств по историческому соглашению, охватывающему двухлетний период".

"С увеличением ежесуточной добычи сырой нефти в странах ОПЕК+ в августе на 648 тыс. баррелей, в том числе в Азербайджане - на 11 тыс. баррелей завершается большой объем обязательств по историческому соглашению, охватывающему двухлетний период".

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в Twitter.

Министр отметил, что благодаря сбалансированному подходу, гибкому регулированию и высокой солидарности ОПЕК+ успешно выполнила свою историческую миссию по стабилизации мирового рынка нефти.