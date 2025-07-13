СБУ ликвидировала российских агентов, убивших полковника Службы в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в рамках спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ в Киеве.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в рамках спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ в Киеве.

Как передает Report , об этом в Telegram-канале сообщила украинская спецслужба.

Отмечается, что спецоперацией руководил лично глава СБУ Василий Малюк.

"Агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заранее направлена в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Вороныча. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы", - заявил Малюк.

По данным следствия, убийство украинского полковника совершили два человека - мужчина и женщина. Их куратор приказал следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения. Впоследствии он передал киллерам координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.

Напомним, что в Голосеевском районе Киева 10 июля расстреляли в упор полковника Службы безопасности Украины. Он получил пять пулевых ранений, от которых скончался на месте происшествия.