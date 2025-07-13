Посол Филиппин: Азербайджан проводит успешную политику в Азиатском регионе

Азербайджан проводит успешную политику в Азиатском регионе.

Азербайджан проводит успешную политику в Азиатском регионе.

Об этом турецкому бюро Report заявил посол-нерезидент Филиппин в Азербайджане Генри Бенсурто-младший (Henry Bensurto).

Дипломат отметил, что Азербайджан в настоящее время занимает сильную позицию на международной арене: "В последний раз я был в Баку для участия в COP29, я сопровождал главу делегации. На этом мероприятии я наблюдал интерес, который Азербайджан проявляет к Азиатскому региону.

Политика Азербайджана по наращиванию своей глобальной мощи реализуется также в контексте других международных конференций. Думаю, это правильное направление. Я высоко оцениваю политику, которую Азербайджан проводит в Азиатском регионе".