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Известный бразильский футболист продолжит карьеру в Катаре

Известный бразильский футболист продолжит карьеру в Катаре Экс-футболист английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино продолжит карьеру в Катаре.
Футбол
13 июля 2025 г. 13:45
Известный бразильский футболист продолжит карьеру в Катаре

Экс-футболист английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино продолжит карьеру в Катаре.

Как передает Report, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

33-летний форвард саудовского "Аль-Ахли" согласовал свой переход в катарский "Аль-Садд".

Отметим, что бразилец выступал за "Аль-Ахли" с лета 2023 года. В его составе Фирмино в минувшем сезоне стал победителем азиатской Лиги чемпионов. С того времени нападающий суммарно провел за клуб 65 матчей во всех турнирах, записав на свой лицевой счет 21 гол и 17 ассистов.

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