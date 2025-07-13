Замглавы МИД Азербайджана принял участие в международном форуме в Хорватии

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в международном мероприятии "Дубровницкий форум – направляя изменения", который прошел хорватском Дубровнике.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в международном мероприятии "Дубровницкий форум – направляя изменения", который прошел хорватском Дубровнике.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В рамках визита замминистра принял участие в панельной дискуссии форума "Соединяя Европу и Азию: пути к партнерству и процветанию". В своем выступлении он отметил стратегическую важность укрепления политических и экономических связей между Европой и Азией с точки зрения международной стабильности и устойчивого развития, а также коснулся растущей роли Азербайджана как надежного партнера и устойчивого транспортно-логистического коридора между двумя континентами.

Э. Мамедов подчеркнул, что Азербайджан вносит значительный вклад в межрегиональную интеграцию посредством многосторонних проектов, инициированных в сферах транспорта, энергетики и коммуникаций, и играет стратегическую связующую роль в евразийском пространстве.

В рамках форума заместитель министра встретился с главой делегации КНР, специальным представителем по европейским делам Лу Шайе.

Во время встречи были обсуждены отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, визиты высокого уровня, осуществленные в последние годы в этих рамках, и подписанные документы о сотрудничестве.

Кроме того, во время встречи с заместителем министра иностранных дел Таиланда Руссом Джаличандрой состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах расширения двусторонних отношений между Баку и Бангкоком. Были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также взаимной поддержки на многосторонних платформах.