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В Нижнем Новгороде арестовали начальника полиции аэропорта за организацию незаконной миграции

В Нижнем Новгороде арестовали начальника полиции аэропорта за организацию незаконной миграции Начальник линейного отдела полиции в аэропорту российского Нижнего Новгорода Намиг Мусаев задержан в рамках расследования уголовного дела об организации канала незаконной миграции.
В регионе
13 июля 2025 г. 14:26
В Нижнем Новгороде арестовали начальника полиции аэропорта за организацию незаконной миграции

Начальник линейного отдела полиции в аэропорту российского Нижнего Новгорода Намиг Мусаев задержан в рамках расследования уголовного дела об организации канала незаконной миграции.

Как передает Report со ссылкой на РБК, задержание Н. Мусаева подтвердили в управлении на транспорте МВД России по ПФО.

Сообщается, что противоправные действия группы граждан были выявлены оперативниками собственной безопасности транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Нижегородской области.

Утверждается, что в "схеме" были задействованы 12 сотрудников, роли были распределены, кто-то принимал деньги, кто-то исполнял незаконные распоряжения начальника.

Уголовное дело, как сообщает местный новостной сайт "Кстати", возбуждено по статьям 322 (незаконное пересечение границы) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ, Намиг Мусаев заключен под стражу сроком на два месяца.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Nijni Novqorod şəhər hava limanının polis rəisi həbs edilib

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