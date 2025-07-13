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Казахстан c начала года закрыл въезд в страну 3,5 тыс. подозреваемым в терроризме

Казахстан c начала года закрыл въезд в страну 3,5 тыс. подозреваемым в терроризме В рамках работы по пресечению угрозы проникновения иностранных радикалов в Казахстан с начала 2025 года был закрыт въезд в страну около 3,5 тысячи гражданам, подозреваемым в терроризме.
В регионе
13 июля 2025 г. 13:11
Казахстан c начала года закрыл въезд в страну 3,5 тыс. подозреваемым в терроризме

В рамках работы по пресечению угрозы проникновения иностранных радикалов в Казахстан с начала 2025 года был закрыт въезд в страну около 3,5 тысячи гражданам, подозреваемым в терроризме.

Как передает Report, об этом в интервью агентству "Казинформ" заявил председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Ермек Сагимбаев.

По его словам, за отчетный период пресечены попытки въезда в страну 246 иностранцев, причастных к террористической деятельности, обнаружены 16 лиц, разыскивавшихся у себя на родине за совершение террористических и религиозно-экстремистских преступлений.

"Выявлено около 800 мигрантов, поддерживающих идеи терроризма и религиозного экстремизма, в отношении которых приняты меры по депортации", - отметил глава КНБ.

Сагимбаев также отметил актуальность угрозы религиозного экстремизма и терроризма в стране. Он отметил, что международные террористические и религиозно-экстремистские организации продолжают попытки вовлечения казахстанцев в радикальную идеологию.

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