СМИ: КНДР передала России более 12 млн снарядов калибра 152 мм

Северная Корея предоставила России более 12 млн артиллерийских снарядов калибра 152 мм для поддержки ее действий в Украине.

Северная Корея предоставила России более 12 млн артиллерийских снарядов калибра 152 мм для поддержки ее действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap News, об этом сообщили в Агентстве военной разведки (DIA) Южной Кореи.

Согласно информации, обнародованной в докладе DIA депутату главной оппозиционной партии, КНДР с октября прошлого года передала России около 28 тысяч контейнеров с вооружением и артиллерийскими боеприпасами.

"В пересчете на одиночные снаряды калибра 152 мм (количество поставленных снарядов) составляет более 12 миллионов", - отметили в разведке.

Также издание сообщает, что КНДР передала России около 13 тысяч военнослужащих.

"По данным сеульской разведки, Северная Корея, вероятно, направит дополнительные войска в Россию в июле или августе. В частности, согласно сообщениям российских СМИ, планируется отправка 5 тысяч военных строителей и тысячи саперов в Курск для участия в восстановительных работах", - указано в сообщении.