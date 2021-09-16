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Goldman Sachs: Зимой в Европе может произойти блэкаут

Goldman Sachs: Зимой в Европе может произойти блэкаут Взлет цен на энергоносители в Европе создает риски отключений электроэнергии этой зимой, особенно если холодная погода раньше времени истощит и без того низкие запасы природного газа
Энергетика
16 сентября 2021 г. 01:00
Goldman Sachs: Зимой в Европе может произойти блэкаут

Взлет цен на энергоносители в Европе создает риски отключений электроэнергии этой зимой, особенно если холодная погода раньше времени истощит и без того низкие запасы природного газа.

Как передает Report со ссылкой на ProFinance, об этом говорится в сообщении Goldman Sachs.

Аналитики банка полагают, что высокие цены на газ могут выровнять рыночный баланс и устранить дефицит голубого топлива в Европе. Однако это означает, что в случае более холодной, чем обычно, зимы региону придется конкурировать с Азией за поставки СПГ, а это чревато дальнейшим ростом цен.

Также есть довольно высокий риск того, что даже перенаправление потоков СПГ в Европу не сможет создать достаточных запасов, чтобы регион смог дотянуть до конца зимы, пишут аналитики Goldman Sachs. При этом ситуация усугубится еще больше, если зима окажется холодной и в Европе, и в Азии.

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