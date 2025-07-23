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Сегодня в некоторых селах Хачмазского района возникнут перебои в подаче электроэнергии

Сегодня в некоторых селах Хачмазского района возникнут перебои в подаче электроэнергии Сегодня с 11:00 до 16:00 в Хачмазском районе возникнут перебои в подаче электроэнергии.
Энергетика
23 июля 2025 г. 09:25
Сегодня в некоторых селах Хачмазского района возникнут перебои в подаче электроэнергии

Сегодня с 11:00 до 16:00 в Хачмазском районе возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что 23 июля с целью проведения профилактических ремонтных и измерительно-испытательных работ на подстанции Сейидли 35/10 кВ, в селах Хачмазского района Набран, Сейидли, Мешали, Мухтадыр, Ашагы оба, Сахилляр и Далгалы с 11:00 до 16:00 будут ограничения в подаче электроэнергии.

После завершения ремонтных работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественной электроэнергией.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazın bəzi kəndlərində işıq olmayacaq

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