Сегодня в некоторых селах Хачмазского района возникнут перебои в подаче электроэнергии

Сегодня с 11:00 до 16:00 в Хачмазском районе возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Сегодня с 11:00 до 16:00 в Хачмазском районе возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что 23 июля с целью проведения профилактических ремонтных и измерительно-испытательных работ на подстанции Сейидли 35/10 кВ, в селах Хачмазского района Набран, Сейидли, Мешали, Мухтадыр, Ашагы оба, Сахилляр и Далгалы с 11:00 до 16:00 будут ограничения в подаче электроэнергии.

После завершения ремонтных работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественной электроэнергией.