Инвестор из Китая планирует вложить $2 млрд в добычу природного газа в Восточном Казахстане

Китайская инвестиционная компания Funde Holding Group Co., Ltd. намерена реализовать крупный проект по запуску производства природного газа в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

Китайская инвестиционная компания Funde Holding Group Co., Ltd. намерена реализовать крупный проект по запуску производства природного газа в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

Как передает Report, об этом стало известно в ходе встречи акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова с представителями компании.

Проект предполагает инвестиции в размере более $2 млрд и создание свыше 1 тыс. новых рабочих мест.

По словам Нурымбета Сактаганова, это станет значимым шагом для социально-экономического развития региона. Представители Funde Holding Group подчеркнули, что перед выходом с инициативой провели комплексный анализ климатических, географических и инфраструктурных особенностей территории. Компания имеет обширный международный опыт в реализации энергетических проектов по всему миру.

На встрече обсужден предварительный план сотрудничества, а также согласовано детальное участие профильных ведомств и отраслевых экспертов в дальнейшей проработке проекта.