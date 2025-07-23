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SOCAR обсудила с американской Emerson Electric Co. сотрудничество в ВИЭ проектах

SOCAR обсудила с американской Emerson Electric Co. сотрудничество в ВИЭ проектах Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Emerson Electric Co. обсудили возможности сотрудничества в направлениях возобновляемых энергетических проектов.
Энергетика
23 июля 2025 г. 20:31
SOCAR обсудила с американской Emerson Electric Co. сотрудничество в ВИЭ проектах

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская компания Emerson Electric Co. обсудили возможности сотрудничества в рамках проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения прошли в ходе встречи президента Госнефтекомпании Ровшана Наджафа с президентом Emerson Electric Co. по европейскому региону Джоном Нита.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы цифровизации и автоматизации нефтегазовой отрасли, внедрения интеллектуальных систем мониторинга.

Также обсуждались вопросы сокращения выбросов, повышения энергетической эффективности и применения устойчивых технологических решений.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, US-based Emerson Electric discuss cooperation on renewable energy
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR "Emerson Electric Co." ilə bərpaolunan enerji layihələrində əməkdaşlığı müzakirə edib

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