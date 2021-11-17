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Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором "еда или тепло"

Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором "еда или тепло" Страны Евросоюза используют различные способы, чтобы смягчить влияние высоких цен на газ для потребителей.
Энергетика
17 ноября 2021 г. 12:07
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором еда или тепло

Страны Евросоюза используют различные способы, чтобы смягчить влияние высоких цен на энергоносители для потребителей, в первую очередь, для населения.

Об этом Report заявил эксперт, атташе по энергетике Постоянного представительства Чешской Республики при ЕС Мартин Пейржимовски.

Как известно, в этом году высокие цены на энергоносители, в первую очередь на газ, привели к росту цен на электроэнергию и сложности обеспечению по обеспечению им и теплом населения многих европейских стран.

"Изменение цен на газ будет во многом зависеть от того, как пройдет зима в странах ЕС. Если мы станем свидетелями мягкой погоды и не будем истощать наши запасы природного газа, то я надеюсь, что по окончании зимы цены на природный газ начнут падать",- сказал он.

Пейржимовски подчеркнул, что в противном случае могут быть исчерпаны все хранилища природного газа, которые у нас есть в настоящее время. Несомненно, это приведет к большему влиянию на цены на газ и на электроэнергию.

Чешский эксперт добавил, что государства-члены ЕС используют набор инструментов для смягчения влияния высоких цен на энергоносители для наиболее уязвимых потребителей. "Теперь политический приоритет номер один для ЕС - обеспечить безопасность потребителей и то, каким образом оградить их от высоких цен", - отметил он.

"Никого не следует ставить перед выбором "еда или тепло" ,- заявил Пейржимовски.

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