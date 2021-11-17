Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором "еда или тепло"

Страны Евросоюза используют различные способы, чтобы смягчить влияние высоких цен на газ для потребителей.

Страны Евросоюза используют различные способы, чтобы смягчить влияние высоких цен на энергоносители для потребителей, в первую очередь, для населения.

Об этом Report заявил эксперт, атташе по энергетике Постоянного представительства Чешской Республики при ЕС Мартин Пейржимовски.

Как известно, в этом году высокие цены на энергоносители, в первую очередь на газ, привели к росту цен на электроэнергию и сложности обеспечению по обеспечению им и теплом населения многих европейских стран.

"Изменение цен на газ будет во многом зависеть от того, как пройдет зима в странах ЕС. Если мы станем свидетелями мягкой погоды и не будем истощать наши запасы природного газа, то я надеюсь, что по окончании зимы цены на природный газ начнут падать",- сказал он.

Пейржимовски подчеркнул, что в противном случае могут быть исчерпаны все хранилища природного газа, которые у нас есть в настоящее время. Несомненно, это приведет к большему влиянию на цены на газ и на электроэнергию.

Чешский эксперт добавил, что государства-члены ЕС используют набор инструментов для смягчения влияния высоких цен на энергоносители для наиболее уязвимых потребителей. "Теперь политический приоритет номер один для ЕС - обеспечить безопасность потребителей и то, каким образом оградить их от высоких цен", - отметил он.

"Никого не следует ставить перед выбором "еда или тепло" ,- заявил Пейржимовски.