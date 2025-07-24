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СМИ: США разрешили нефтегазовой компании Chevron возобновить добычу нефти в Венесуэле

СМИ: США разрешили нефтегазовой компании Chevron возобновить добычу нефти в Венесуэле Власти США одобрили для американской нефтегазовой компании Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле.
Другие страны
24 июля 2025 г. 22:08
СМИ: США разрешили нефтегазовой компании Chevron возобновить добычу нефти в Венесуэле

Власти США одобрили для американской нефтегазовой компании Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее сведениям, детали договоренностей пока неясны, они были достигнуты после дискуссий с участием президента США Дональда Трампа и главы Госдепартамента Марко Рубио на фоне освобождения Каракасом 10 граждан США на прошлой неделе. Ранее в этом году, указывает издание, администрация Трампа отозвала лицензию Chevron на добычу нефти в Венесуэле.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что выдача разрешений американским нефтегазовым компаниям, в том числе Chevron, на ведение деятельности в Венесуэле находится на стадии обсуждения.

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