СМИ: США разрешили нефтегазовой компании Chevron возобновить добычу нефти в Венесуэле

Власти США одобрили для американской нефтегазовой компании Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле.
Как передает Report, об этом сообщает газета
По ее сведениям, детали договоренностей пока неясны, они были достигнуты после дискуссий с участием президента США Дональда Трампа и главы Госдепартамента Марко Рубио на фоне освобождения Каракасом 10 граждан США на прошлой неделе. Ранее в этом году, указывает издание, администрация Трампа отозвала лицензию Chevron на добычу нефти в Венесуэле.
В свою очередь агентство