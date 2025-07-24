СМИ: США разрешили нефтегазовой компании Chevron возобновить добычу нефти в Венесуэле

Власти США одобрили для американской нефтегазовой компании Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле.

Власти США одобрили для американской нефтегазовой компании Chevron возобновление добычи нефти в Венесуэле.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее сведениям, детали договоренностей пока неясны, они были достигнуты после дискуссий с участием президента США Дональда Трампа и главы Госдепартамента Марко Рубио на фоне освобождения Каракасом 10 граждан США на прошлой неделе. Ранее в этом году, указывает издание, администрация Трампа отозвала лицензию Chevron на добычу нефти в Венесуэле.