Азербайджанские инвесторы приглашаются к реализации нефтяного проекта в России

Азербайджанские компании приглашаются к инвестированию проекта создания комплекса по переработке нефти и нефтепродуктов в Ростовской области России.

Об этом говорится в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Целью проекта "Успенский перерабатывающий комплекс" является организация многопрофильного производства по переработке нефти и нестандартных темных нефтепродуктов, а также оказание большого спектра услуг в нефтяной сфере.

ООО "Успенский перерабатывающий комплекс", который в настоящий момент является инициатором проекта по строительству перерабатывающего комплекса, был зарегистрирован в декабре 2012 года.