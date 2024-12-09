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Главы военных ведомств США и Турции призвали избежать эскалации в Сирии

Главы военных ведомств США и Турции призвали избежать эскалации в Сирии Американский министр обороны Ллойд Остин и его турецкий коллега Яшар Гюлер в телефонном разговоре в воскресенье отметили необходимость избежания дальнейшей эскалации в Сирии, а также риска для сил США и их партнеров.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 04:26
Главы военных ведомств США и Турции призвали избежать эскалации в Сирии

Американский министр обороны Ллойд Остин и его турецкий коллега Яшар Гюлер в телефонном разговоре в воскресенье отметили необходимость избежания дальнейшей эскалации в Сирии, а также риска для сил США и их партнеров.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

По его словам, главы оборонных ведомств двух стран "обсудили события в Сирии". Остин "подчеркнул, что США очень внимательно следят за заявлениями и действиями различных оппозиционных групп в Сирии". Министры "согласились, что эти группы должны сделать шаги для обеспечения безопасности гражданского населения, в том числе этнических и религиозных меньшинств, а также соблюдать международные гуманитарные нормы".

Остин и Гюлер "подтвердили важность тесной координации США и Турции с целью предотвращения дальнейшей эскалации в и без того нестабильной ситуации, избежания какого-либо риска для сил США и партнеров", а также для борьбы против террористической группировки "Исламское государство". Глава Пентагона "признал обоснованные опасения Турции в сфере безопасности и обсудил риск со стороны ИГ и других враждебных игроков в регионе".

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