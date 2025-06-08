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В Боготе на кандидата в президенты совершено покушение

В Боготе на кандидата в президенты совершено покушение В Колумбии во время предвыборного мероприятия на западе Боготы произошло нападение на сенатора Мигеля Урибе Турбая, кандидата в президенты от партии "Демократический центр" на выборах в 2026 году.
Другие страны
8 июня 2025 г. 04:20
В Боготе на кандидата в президенты совершено покушение

В Колумбии во время предвыборного мероприятия на западе Боготы произошло нападение на сенатора Мигеля Урибе Турбая, кандидата в президенты от партии "Демократический центр" на выборах в 2026 году.

Как передает Report, об этом сообщает Blu Radio.

Согласно информации, двое вооруженных людей выстрелили в сенатора сзади, когда он выступал на мероприятии. После этого среди посетителей и местных жителей произошел переполох.

Как уточняется, в политика попало шесть пуль, в том числе две в голову. Турбай в критическом состоянии был доставлен в больницу.

По данным газеты El Tiempo, полиция задержала одного из нападавших.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada prezidentliyə namizəd başından güllələnib, vəziyyəti ağırdır

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