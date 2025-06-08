В Боготе на кандидата в президенты совершено покушение

В Колумбии во время предвыборного мероприятия на западе Боготы произошло нападение на сенатора Мигеля Урибе Турбая, кандидата в президенты от партии "Демократический центр" на выборах в 2026 году.

В Колумбии во время предвыборного мероприятия на западе Боготы произошло нападение на сенатора Мигеля Урибе Турбая, кандидата в президенты от партии "Демократический центр" на выборах в 2026 году.

Как передает Report , об этом сообщает Blu Radio.

Согласно информации, двое вооруженных людей выстрелили в сенатора сзади, когда он выступал на мероприятии. После этого среди посетителей и местных жителей произошел переполох.

Как уточняется, в политика попало шесть пуль, в том числе две в голову. Турбай в критическом состоянии был доставлен в больницу.

По данным газеты El Tiempo, полиция задержала одного из нападавших.