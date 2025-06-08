Метеорологи сообщили о повышении уровня воды в ряде рек Азербайджана

В Национальной службе гидрометеорологии заявили о повышении уровня воды в ряде рек, протекающих по территории Азербайджана.

В Национальной службе гидрометеорологии заявили о повышении уровня воды в ряде рек, протекающих по территории Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на сводку ведомства, наибольший рост был зафиксирован в реке Эйричай.

"По данным автоматических гидрологических станций на 10:00 8 июня, уровень воды в реке Эйричай, протекающей по территории Большого Кавказа, поднялся на 43 см", - говорится в сообщении.

Кроме того, уровень воды на Бергюшадчае повысился на 26 см, соответствующий показатель на Гудиялчае и Эсрикчае составил 3 см.

"В нижнем течении реки Куры, в Зардабе уровень воды поднялся на 5 см, в Сурре - на 10 см, в Банке и Ширване - на 8 см, в Сальяне - на 23 см", - говорится в сводке метеорологов.