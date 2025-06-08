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Мексика выразила обеспокоенность из-за рейдов против мигрантов в Лос-Анджелесе

Мексика выразила обеспокоенность из-за рейдов против мигрантов в Лос-Анджелесе Мексика выразила глубокую обеспокоенность в связи с начавшимися в пятницу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) массовыми задержаниями нелегальных мигрантов.
Другие страны
8 июня 2025 г. 08:57
Мексика выразила обеспокоенность из-за рейдов против мигрантов в Лос-Анджелесе

Мексика выразила глубокую обеспокоенность в связи с начавшимися в пятницу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) массовыми задержаниями нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении мексиканского МИД.

"МИД Мексики выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними операциями, проведенными Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в различных городах США, прежде всего в Лос-Анджелесе, Калифорния, которые привели к задержанию мигрантов, включая граждан Мексики", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В этой связи мексиканское правительство "с уважением, но решительно призывает власти США обеспечить проведение всех миграционных процедур в соответствии с надлежащей правовой практикой, в рамках уважения человеческого достоинства и верховенства закона".

В мексиканском дипведомстве указали, что через свою консульскую сеть в США задействовали механизмы консульской помощи и защиты с тем, чтобы "гарантировать, что задержанные мексиканцы получат адекватную юридическую консультацию и справедливое обращение".

По данным американских СМИ, в пятницу в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру субботы под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации. Телеканал CBS отмечает, протестующие пытались препятствовать работе правоохранителей, блокировали проезжую часть и бросали камни и петарды с сотрудников ICE.

В Белом доме заявили, что в Лос-Анджелес для борьбы с беспорядками по указанию президента Дональда Трампа будут направлены 2 тыс. бойцов Нацгвардии.

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