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На Сабунчинском рынке в Баку возник пожар

На Сабунчинском рынке в Баку возник пожар На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на территории Сабунчинского рынка в одноименном районе Баку.
Происшествия
8 июня 2025 г. 09:35
На Сабунчинском рынке в Баку возник пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на территории Сабунчинского рынка в одноименном районе Баку.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, по вызову к месту инцидента были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар возник в различных примыкающих друг к другу объектах на территории рынка. Огнеборцы в короткие сроки ликвидировали возгорание, не дав ему распространиться на большую площадь.

В результате пожара на территории рынка в одноэтажных объектах различного назначения, построенных под одной крышей общей площадью 2 000 м², сгорели горючие конструкции автомастерской общей площадью 130 м² и находящийся в ней на ремонте легковой автомобиль марки Mercedes, горючие конструкции кафе общей площадью 100 м², мужской парикмахерской площадью 10 м², магазина автозапчастей площадью 10 м² - всего на площади 250 м².

Примыкающие объекты, в том числе другие заведения на территории рынка и припаркованные автомобили, были защищены от пожара.

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Версия на азербайджанском языке Sabunçu bazarında yanğın olub

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