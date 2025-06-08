Пашинян о встрече экс-президента Армении с Католикосом: Поддерживает такого же мошенника, как он сам

Пашинян о встрече экс-президента Армении с Католикосом: Поддерживает такого же мошенника, как он сам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал поддержку экс-президентом страны Левоном Тер-Петросяном Католикоса Всех армян Гарегина II на фоне напряженности последнего с правительством.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал поддержку экс-президентом страны Левоном Тер-Петросяном Католикоса Всех армян Гарегина II на фоне напряженности последнего с правительством. Как передает Report, соответствующей публикацией Пашинян поделился в своем телеграм-канале. "Левон Тер-Петросян является основоположником практики фальсификации выборов в Армении, и он, конечно же, должен поддержать такого популиста-мошенника и афериста, как он (Гарегин II - ред.)", - написал армянский премьер. Отметим, что 7 июня первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился с Гарегином II и выразил ему поддержку, осудив при этом "антиконституционные посягательства властей Армении на 1700-летнюю церковь". В конце мая Пашинян и его жена Анна Акопян на страницах в Facebook выступили с резкими уничижительными высказываниями в адрес представителей Армянской Апостолькой Церкви (ААЦ). Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Paşinyan Ter-Petrosyanın katolikosla görüşünə reaksiya verib: Özü kimi fırıldaqçını dəstəkləyir