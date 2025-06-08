Грузинский боец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили победил американца Шона О'Мэлли и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили победил американца Шона О'Мэлли и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Как передает Report , турнир UFC 316 прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Бой завершился в третьем раунде удушающим приемом.

Двалишвили завоевал титул чемпиона в сентябре 2024 года, победив О'Мэлли единогласным решением судей. В январе 2025 года грузинский боец защитил чемпионский пояс после победы над россиянином Умаром Нурмагомедовым.

34-летний Двалишвили одержал 13-ю победу подряд в UFC. Всего в его послужном списке стало 20 побед и 4 поражения в ММА. О'Мэлли 30 лет. Он одержал 18 побед и потерпел 3 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.