Туристический потенциал Азербайджана представлен на выставке в Республике Корея

Туристический потенциал Азербайджана демонстрируется на Сеульской международной туристической выставке (Seoul International Travel Fair - SITF), проходящей в столице Республики Корея с 5 по 8 июня.

Туристический потенциал Азербайджана демонстрируется на Сеульской международной туристической выставке (Seoul International Travel Fair - SITF), проходящей в столице Республики Корея с 5 по 8 июня.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

SITF, являющаяся одной из ведущих туристических выставок Республики Корея, играет роль динамичной платформы, создающей возможности для налаживания связей, изучения инновационных тенденций и продвижения в профильной индустрии для профессионалов глобального туризма.

На выставке наша страна представлена Бюро по туризму Азербайджана, а также ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и пятью местными партнерами. Посетителям предоставляется информация о культуре Азербайджана, национальной кухне и природном туризме.

Во время выставки демонстрируются туристические возможности Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, а также проводится информационная кампания в рамках "Года Конституции и Суверенитета".

Отметим, что посол Азербайджана в Сеуле Рамин Гасанов посетил национальный стенд.