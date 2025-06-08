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Пентагон распространял дезинформацию об НЛО для сокрытия секретных программ

Пентагон распространял дезинформацию об НЛО для сокрытия секретных программ Министерство обороны США в течение десятилетий сознательно распространяло дезинформацию о неопознанных летающих объектах (НЛО) и внеземных технологиях, чтобы скрыть существование секретных военных программ.
Другие страны
8 июня 2025 г. 07:08
Пентагон распространял дезинформацию об НЛО для сокрытия секретных программ

Министерство обороны США в течение десятилетий сознательно распространяло дезинформацию о неопознанных летающих объектах (НЛО) и внеземных технологиях, чтобы скрыть существование секретных военных программ.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на расследование, основанное на интервью с чиновниками, военными и на тысячах страниц документов.

Отмечается, что в 1980-х годах сотрудник ВВС США специально подбросил сфабрикованные фотографии летающих тарелок владельцу бара рядом с засекреченным объектом "Зона 51" в Неваде. Это стало частью операции по сокрытию испытаний стелс-самолетов, в том числе F-117, форма которых напоминала характерные для популярной культуры изображения инопланетных кораблей. Подобные манипуляции, по данным источников, были системными и не ограничивались лишь одним инцидентом.

Расследование проводилось созданным Конгрессом США офисом AARO (All-domain Anomaly Resolution Office), задачей которого было проверять многолетние упорные слухи о якобы скрываемых правительством программах по изучению инопланетных технологий. В ходе работы AARO выявил случаи распространения ложных документов, "посвящений" новых офицеров в несуществующие секретные проекты, связанные с НЛО и манипуляций общественным мнением.

Отдельное внимание было уделено инцидентам в 1960-70-х годах, когда сотрудники ВВС фиксировали отключения ядерных ракет, якобы вызванные "парящими объектами". Однако, по выводам AARO, причиной таких отключений стали тесты электромагнитных генераторов, имитировавших последствия ядерного удара.

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