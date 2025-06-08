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Канадская пловчиха Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 400 м кролем

Канадская пловчиха Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 400 м кролем Канадка Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем.
Индивидуальные
8 июня 2025 г. 10:23
Канадская пловчиха Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 400 м кролем

Канадка Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем.

Как сообщает Report, на соревнованиях в Канаде 18-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 54,18 секунды.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал четырехкратной олимпийской чемпионке из Австралии Ариарне Титмус, которая на чемпионате мира 2023 года в японской Фукуоке показала результат 3 минуты 55,38 секунды.

Отметим, что Макинтош является трехкратной олимпийской чемпионкой. Канадка завоевала четыре золотые медали на чемпионатах мира.

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