Глава МИД Казахстана прибыл с официальным визитом в Иран

По приглашению иранской стороны вице-премьер – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Иран.

По приглашению иранской стороны вице-премьер – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Иран.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Главу казахстанского внешнеполитического ведомства принял президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Стороны обсудили актуальные вопросы казахско-иранского взаимодействия, подтвердив нацеленность на всестороннее укрепление двусторонних отношений",- указали в МИД.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам наращивания торгово-экономического сотрудничества. Стороны отметили 50-процентный рост двустороннего товарооборота по итогам 2024 года и подтвердили взаимную заинтересованность в его дальнейшем наращивании. Были также обсуждены перспективы совместной работы в транспортно-логистической сфере, включая использование транзитного потенциала Каспийского моря и развитие Международного транспортного коридора "Север – Юг".

В МИД Казахстана отметили, что собеседники, в том числе обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки, подтвердили приверженность далее тесно сотрудничать в рамках многосторонних структур.

"В завершение встречи иранский лидер дал высокую оценку уровню казахско-иранских отношений и выразил готовность к их дальнейшему содержательному развитию. Он также передал наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву",- говорится в сообщении.