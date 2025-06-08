Reuters: В США прогнозируют новый "удар мести" РФ за уничтоженные самолеты

В Соединенных Штатах не исключают более масштабного обстрела Украины в ответ на уничтожение самолетов российской стратегической авиации, под удар может попасть инфраструктура СБУ.

В Соединенных Штатах не исключают более масштабного обстрела Украины в ответ на уничтожение самолетов российской стратегической авиации, под удар может попасть инфраструктура СБУ.

Как передает Report , об это пишет агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их оценкам, Россия еще не дала полноценный ответ на атаку беспилотниками по ее авиабазам, которая произошла в минувшие выходные. Утверждается, что в ближайшее время Кремль готовит масштабный многовекторный удар.

Один из источников агентства отметил, что точные сроки атаки неизвестны, но она может произойти в ближайшие дни. Другой чиновник уточнил, что ответ будет предусматривать различные средства воздушного поражения, в том числе ракеты и беспилотники.

Речь, как указал другой источник, идет об "асимметричном" ответе со стороны Москвы. То есть, он не будет сопоставим с ударом дронов СБУ по российским самолетам. Один из западных дипломатов отметил, что Россия, вероятно, сосредоточит дальнейшие удары по символическим целям, в частности правительственным зданиям, чтобы послать четкий сигнал Киеву.

Другой высокопоставленный дипломат ожидает, что атака будет "массированной, жестокой и непрерывной". В посольствах РФ и Украины в Вашингтоне, а также в Белом доме, отказались от комментариев агентству по этому поводу.

Напомним, что 1 июня Минобороны РФ сообщило об атаках украинских FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало крупнейшей атакой по военной инфраструктуре в глубине российской территории.