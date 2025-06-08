Reuters: В США прогнозируют новый "удар мести" РФ за уничтоженные самолеты

В Соединенных Штатах не исключают более масштабного обстрела Украины в ответ на уничтожение самолетов российской стратегической авиации, под удар может попасть инфраструктура СБУ.
Как передает
По их оценкам, Россия еще не дала полноценный ответ на атаку беспилотниками по ее авиабазам, которая произошла в минувшие выходные. Утверждается, что в ближайшее время Кремль готовит масштабный многовекторный удар.
Один из источников агентства отметил, что точные сроки атаки неизвестны, но она может произойти в ближайшие дни. Другой чиновник уточнил, что ответ будет предусматривать различные средства воздушного поражения, в том числе ракеты и беспилотники.
Речь, как указал другой источник, идет об "асимметричном" ответе со стороны Москвы. То есть, он не будет сопоставим с ударом дронов СБУ по российским самолетам. Один из западных дипломатов отметил, что Россия, вероятно, сосредоточит дальнейшие удары по символическим целям, в частности правительственным зданиям, чтобы послать четкий сигнал Киеву.
Другой высокопоставленный дипломат ожидает, что атака будет "массированной, жестокой и непрерывной". В посольствах РФ и Украины в Вашингтоне, а также в Белом доме, отказались от комментариев агентству по этому поводу.
Напомним, что 1 июня Минобороны РФ сообщило об атаках украинских FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Это стало крупнейшей атакой по военной инфраструктуре в глубине российской территории.