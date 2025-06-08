Белый дом начал требовать от сторонников Трампа и Маска "выбрать сторону"

Белый дом начал требовать от высокопоставленных чиновников, которые поддерживали президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, выбрать сторону в конфликте.

Белый дом начал требовать от высокопоставленных чиновников, которые поддерживали президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, выбрать сторону в конфликте.

Как передает Report , об этом сообщает журнал Rolling Stone.

"Сотрудники Белого дома уже начали звонить и рассылать сообщения некоторым высокопоставленным соратникам Трампа и Маска, требуя от них выбрать сторону в этой мелодраме, добавляя, что это, вероятно, будет самый простой выбор в их жизни", — указано в сообщении.

Отмечается, что такие сообщения приходят крупным спонсорам Республиканской партии и консервативным деятелям. Источник в администрации Трампа подчеркнул, что сейчас они "забирают друзей Илона". По словам источника, если Маск захочет их вернуть, ему придется проявить куда большую лояльность по отношению к Дональду Трампу, чем когда-либо прежде.

При этом отмечается, что даже в этом случае возвращение Маска в ближний круг президента не гарантировано.