AFP: Тиктокера Хаби Лейма задержали в аэропорту Лас-Вегаса из-за просроченной визы

Служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала тиктокера Хаби Лейма в аэропорту Лас-Вегаса из-за нарушения визового режима.

Служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала тиктокера Хаби Лейма в аэропорту Лас-Вегаса из-за нарушения визового режима.

Как передает Report , об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на документы властей.

Отмечается, что тиктокера задержали в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе в связи с истекшим сроком действия визы. После короткого задержания ему разрешили добровольно покинуть территорию Соединенных Штатов.

По данным социальной сети TikTok, итальянский блогер Лейм занимает первое место по количеству подписчиков в приложении, на него подписаны более 162 млн человек.