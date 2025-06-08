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AFP: Тиктокера Хаби Лейма задержали в аэропорту Лас-Вегаса из-за просроченной визы

AFP: Тиктокера Хаби Лейма задержали в аэропорту Лас-Вегаса из-за просроченной визы Служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала тиктокера Хаби Лейма в аэропорту Лас-Вегаса из-за нарушения визового режима.
Другие страны
8 июня 2025 г. 06:24
AFP: Тиктокера Хаби Лейма задержали в аэропорту Лас-Вегаса из-за просроченной визы

Служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала тиктокера Хаби Лейма в аэропорту Лас-Вегаса из-за нарушения визового режима.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на документы властей.

Отмечается, что тиктокера задержали в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе в связи с истекшим сроком действия визы. После короткого задержания ему разрешили добровольно покинуть территорию Соединенных Штатов.

По данным социальной сети TikTok, итальянский блогер Лейм занимает первое место по количеству подписчиков в приложении, на него подписаны более 162 млн человек.

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