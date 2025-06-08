В Подмосковье на двух гектарах горит склад с газовыми баллонами

В городе Пушкино Московской области РФ на 21 тыс. кв. м горит склад с газовыми баллонами и легковоспламеняющейся жидкостью.
Об этом
Согласно информации, из-за ЧП движение автомобилей по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе остановлено. Полиция установила оцепление в районе пожара и объявила место в районе 500 м вокруг пожара зоной безопасности. В работах по тушению принимают участие более 100 человек и 27 единиц техники.
В МЧС России уточнили, что на площади 13 тыс. кв. м произошло обрушение кровли.
К настоящему моменту пожар локализовали на площади 21 тыс. кв. м, Московская областная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.