Трамп запретил Вэнсу критиковать Маска

Президент США Дональд Трамп запретил вице-президенту Джей Ди Вэнсу критиковать предпринимателя Илона Маска, чтобы не сжигать мосты.
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Утверждается, что глава государства посоветовал Вэнсу "быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично", имея в виду высказывания в социальных сетях по поводу Маска и его недавней ссоры с Трампом.
"Трамп не хотел, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию — стратегия, которая оставляла возможность для того, чтобы вновь навести мосты", — пишет газета.
Ранее сообщалось, что Белый дом начал требовать от высокопоставленных чиновников, которые поддерживали Трампа и Маска, выбрать сторону в конфликте.