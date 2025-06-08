Трамп запретил Вэнсу критиковать Маска

Президент США Дональд Трамп запретил вице-президенту Джей Ди Вэнсу критиковать предпринимателя Илона Маска, чтобы не сжигать мосты.

Президент США Дональд Трамп запретил вице-президенту Джей Ди Вэнсу критиковать предпринимателя Илона Маска, чтобы не сжигать мосты.

Как передает Report , об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

Утверждается, что глава государства посоветовал Вэнсу "быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично", имея в виду высказывания в социальных сетях по поводу Маска и его недавней ссоры с Трампом.

"Трамп не хотел, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию — стратегия, которая оставляла возможность для того, чтобы вновь навести мосты", — пишет газета.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал требовать от высокопоставленных чиновников, которые поддерживали Трампа и Маска, выбрать сторону в конфликте.