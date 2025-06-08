Япония впервые продемонстрировала ракеты с дальностью более 1 тыс. км

Японские Сухопутные силы впервые продемонстрировали обновленную ракетную установку "Тип-12", способную поражать морские и наземные цели на расстоянии свыше 1 тыс. км.

Японские Сухопутные силы впервые продемонстрировали обновленную ракетную установку "Тип-12", способную поражать морские и наземные цели на расстоянии свыше 1 тыс. км.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что показ прошел во время боевых учений у подножия горы Фудзи, в которых участвовали около 2 тыс. военнослужащих.

По данным издания, разработкой и модернизацией ракет занимается компания Mitsubishi Heavy Industries. Установки можно использовать с суши, кораблей и самолетов. На учениях показали колесную мобильную пусковую установку, рассчитанную на четыре ракеты.

В рамках маневров задействовали около 50 танков и бронемашин, 60 артиллерийских установок, а также свыше 20 самолетов и вертолетов, говорится в сообщении. Всего в ходе стрельб было израсходовано почти 77 тонн боеприпасов.

Ожидается, что системы "Тип-12" начнут поступать в войска с 2025 финансового года, который завершится в марте 2026 года. В первую очередь их планируют разместить на юго-западном острове Кюсю - в районе, обращенном к Восточно-Китайскому морю. Помимо этого, правительство страны также собирается закупить 400 американских крылатых ракет Tomahawk.