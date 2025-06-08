США осудили покушение на колумбийского сенатора Урибе

Соединенные Штаты решительным образом осуждают попытку убийства колумбийского сенатора Мигеля Урибе.

Соединенные Штаты решительным образом осуждают попытку убийства колумбийского сенатора Мигеля Урибе.

Как передает Report , об этом написал на своей странице в Х госсекретарь США Марко Рубио.

Он обвинил в случившемся риторику высших эшелонов правительства Колумбии.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают попытку убийства сенатора Мигеля Урибе. Это является прямой угрозой демократии и результатом агрессивной левой риторики, исходящей от высших эшелонов колумбийского правительства", - отметил Рубио.

Глава Госдепа также призвал президента Колумбии Густаво Петро защитить колумбийских чиновников. "Мы молимся вместе с семьей Мигеля, его близкими и его сторонниками. Виновные в этом нападении должны предстать перед судом", - заключил госсекретарь США.

Колумбийский сенатор Мигель Урибе получил огнестрельное ранение в субботу во время публичного мероприятия в одном из парков Боготы.