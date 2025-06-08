США осудили покушение на колумбийского сенатора Урибе

Соединенные Штаты решительным образом осуждают попытку убийства колумбийского сенатора Мигеля Урибе.
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Он обвинил в случившемся риторику высших эшелонов правительства Колумбии.
"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают попытку убийства сенатора Мигеля Урибе. Это является прямой угрозой демократии и результатом агрессивной левой риторики, исходящей от высших эшелонов колумбийского правительства", - отметил Рубио.
Глава Госдепа также призвал президента Колумбии Густаво Петро защитить колумбийских чиновников. "Мы молимся вместе с семьей Мигеля, его близкими и его сторонниками. Виновные в этом нападении должны предстать перед судом", - заключил госсекретарь США.
Колумбийский сенатор Мигель Урибе получил огнестрельное ранение в субботу во время публичного мероприятия в одном из парков Боготы.