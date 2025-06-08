Хегсет допустил отправку в Лос-Анджелес морпехов для подавления протестов

Министр обороны США Пит Хегсет допустил отправку в Лос-Анджелес (штат Калифорния) военнослужащих Корпуса морской пехоты для подавления протестов против высылки нелегальных иммигрантов.
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По словам главы Пентагона, происходящие в Лос-Анджелесе стычки протестующих с сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), производящими задержание нелегальных иммигрантов, представляют "серьезную угрозу национальной безопасности" страны.
"Министерство обороны немедленно направляет Национальную гвардию в поддержку федеральных правоохранителей в Лос-Анджелесе. А если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон, они приведены в состояние повышенной готовности", - заявил Хегсет.