Хегсет допустил отправку в Лос-Анджелес морпехов для подавления протестов

Министр обороны США Пит Хегсет допустил отправку в Лос-Анджелес (штат Калифорния) военнослужащих Корпуса морской пехоты для подавления протестов против высылки нелегальных иммигрантов.

Министр обороны США Пит Хегсет допустил отправку в Лос-Анджелес (штат Калифорния) военнослужащих Корпуса морской пехоты для подавления протестов против высылки нелегальных иммигрантов.

Как передает Report , об этом он написал в соцсети X.

По словам главы Пентагона, происходящие в Лос-Анджелесе стычки протестующих с сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), производящими задержание нелегальных иммигрантов, представляют "серьезную угрозу национальной безопасности" страны.

"Министерство обороны немедленно направляет Национальную гвардию в поддержку федеральных правоохранителей в Лос-Анджелесе. А если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон, они приведены в состояние повышенной готовности", - заявил Хегсет.