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Определились полуфиналисты пятого конкурса "Восхождение"

Определились полуфиналисты пятого конкурса "Восхождение" В полуфинал конкурса "Восхождение" прошли 330 человек из 1 446 кандидатов, принявших участие в экзамене по управленческим навыкам очного этапа конкурса.
Наука и образование
8 июня 2025 г. 11:04
Определились полуфиналисты пятого конкурса Восхождение

В полуфинал конкурса "Восхождение" прошли 330 человек из 1 446 кандидатов, принявших участие в экзамене по управленческим навыкам очного этапа.

Как сообщает Report, согласно результатам, проходной балл бы установлен на уровне 555 Т-баллов.

В числе полуфиналистов оказались 246 мужчины и 84 женщины.

Впереди участников ждет полуфинальный этап, который состоится 4-6 июля. Конкурс завершится финальным этапом 18-20 июля.

Отметим, что конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса обеспечиваются годовым индивидуальным планом развития под руководством менторов и получают вознаграждение в размере 20 тысяч манатов.

Распоряжение о проведении пятого по счету конкурса "Восхождение" было подписано президентом Ильхамом Алиевым 18 декабря 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Beşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin yarımfinalçıları bəlli olub

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