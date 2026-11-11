Reuters: В ДР Конго число заболевших Эболой превысило 11 тыс. человек
Здоровье
- 11 ноября, 2026
- 06:12
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Демократической Республике Конго (ДРК) число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола превысило 11 тыс., при этом почти 5,4 тыс. человек скончались.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют опубликованные правительством страны данные.
Согласно официальной статистике, в ДРК зарегистрированы 11 042 подтвержденных случая заражения вирусом Эбола. Число летальных исходов достигло 5 387.
Вспышка заболевания, начавшаяся в мае 2026 года, охватила восемь из 26 провинций страны.
По масштабам нынешняя эпидемия стала второй крупнейшей в истории после вспышки Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах.
Последние новости
06:55
Глава Минобороны Японии поддержит Такаити на выборах лидера правящей партииДругие страны
06:29
Видео
Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитомВ регионе
06:12
Reuters: В ДР Конго число заболевших Эболой превысило 11 тыс. человекЗдоровье
05:51
NYT: Глава Минфина США переехал на военную базу из-за угроз со стороны ИранаДругие страны
05:18
В Литве временно ограничили работу двух аэропортов из-за неопознанного объекта в небеДругие страны
04:44
В США задержали пассажира самолета после заявления о наличии бомбыДругие страны
04:10
JPost: Катар добился двухнедельной отсрочки возможных ударов США по ИрануДругие страны
03:56
В США троих человек обвинили в подготовке теракта на британской авиабазеДругие страны
03:42
В Стамбуле неизвестные открыли стрельбу по людям на улицеДругие страны