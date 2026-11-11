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    Reuters: В ДР Конго число заболевших Эболой превысило 11 тыс. человек

    Здоровье
    • 11 ноября, 2026
    • 06:12
    Reuters: В ДР Конго число заболевших Эболой превысило 11 тыс. человек

    В Демократической Республике Конго (ДРК) число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола превысило 11 тыс., при этом почти 5,4 тыс. человек скончались.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют опубликованные правительством страны данные.

    Согласно официальной статистике, в ДРК зарегистрированы 11 042 подтвержденных случая заражения вирусом Эбола. Число летальных исходов достигло 5 387.

    Вспышка заболевания, начавшаяся в мае 2026 года, охватила восемь из 26 провинций страны.

    По масштабам нынешняя эпидемия стала второй крупнейшей в истории после вспышки Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах.

    Лихорадка Эбола ДР Конго
    "Reuters": Konqo DR-də Ebolaya yoluxanların sayı 11 mini ötüb
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