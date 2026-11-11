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    "Reuters": Konqo DR-də Ebolaya yoluxanların sayı 11 mini ötüb

    Sağlamlıq
    • 11 noyabr, 2026
    • 06:19
    Reuters: Konqo DR-də Ebolaya yoluxanların sayı 11 mini ötüb

    Konqo Demokratik Respublikasında (KDR) Ebola virusuna təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 11 mini ötüb, 5 mindən çox şəxs nəfər ölüb.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə hökumətinin açıqladığı məlumatlarda bildirilir.

    Rəsmi statistikaya əsasən, KDR-də Ebola virusuna 11 042 təsdiqlənmiş yoluxma halı qeydə alınıb. Ölüm hallarının sayı 5 387-yə çatıb.

    2026-cı ilin may ayında başlayan xəstəliyin yayılması ölkənin 26 əyalətindən səkkizini əhatə edib.

    Miqyasına görə 2014–2016-cı illərdə Qərbi Afrikada Ebolanın yayılmasından sonra tarixdə ikinci ən böyük epidemiya olub.

    Ebola epidemiyası Kütləvi yoluxma Ölənlərin sayı Konqo Demokratik Respublikası
    Reuters: В ДР Конго число заболевших Эболой превысило 11 тыс. человек
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