NYT: Глава Минфина США переехал на военную базу из-за угроз со стороны Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент покинул свой дом в районе Вашингтона и переехал на военную базу из-за угроз его жизни, предположительно исходящих от Ирана.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, пока неясно, насколько серьезными были угрозы в адрес главы американского Минфина.

Ранее высокопоставленный представитель американской разведки предупредил об активизации предполагаемых планов Ирана по нападению на граждан и представителей США. По его оценке, подготовка некоторых нападений достигла продвинутой стадии.

В то же время американские официальные лица отмечают, что возможности Ирана по осуществлению масштабных атак на территории США и за рубежом остаются ограниченными.

Тегеран ранее отвергал обвинения в подготовке нападений на американских должностных лиц и граждан.

Министерство финансов США пока не прокомментировало сообщения о переезде Бессента.

Отметим, что глава Минфина играет ключевую роль в реализации политики экономического давления Вашингтона на Тегеран.