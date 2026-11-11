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    NYT: Глава Минфина США переехал на военную базу из-за угроз со стороны Ирана

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 05:51
    NYT: Глава Минфина США переехал на военную базу из-за угроз со стороны Ирана

    Министр финансов США Скотт Бессент покинул свой дом в районе Вашингтона и переехал на военную базу из-за угроз его жизни, предположительно исходящих от Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на The New York Times, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

    По информации издания, пока неясно, насколько серьезными были угрозы в адрес главы американского Минфина.

    Ранее высокопоставленный представитель американской разведки предупредил об активизации предполагаемых планов Ирана по нападению на граждан и представителей США. По его оценке, подготовка некоторых нападений достигла продвинутой стадии.

    В то же время американские официальные лица отмечают, что возможности Ирана по осуществлению масштабных атак на территории США и за рубежом остаются ограниченными.

    Тегеран ранее отвергал обвинения в подготовке нападений на американских должностных лиц и граждан.

    Министерство финансов США пока не прокомментировало сообщения о переезде Бессента.

    Отметим, что глава Минфина играет ключевую роль в реализации политики экономического давления Вашингтона на Тегеран.

    Скотт Бессент Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Покушение на убийство
    NYT: ABŞ-nin maliyyə naziri İranın hədələrinə görə hərbi bazaya köçüb
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