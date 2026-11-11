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    NYT: ABŞ-nin maliyyə naziri İranın hədələrinə görə hərbi bazaya köçüb

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 05:55
    NYT: ABŞ-nin maliyyə naziri İranın hədələrinə görə hərbi bazaya köçüb

    ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent həyatına İrandan gələ biləcək təhdidlərə görə Vaşinqton ərazisindəki evini tərk edib və hərbi bazaya köçüb.

    "Report" "The New York Times"a (NYT) istinadən xəbər verir ki, bu barədə vəziyyətlə tanış olan mənbələr bildiriblər.

    Nəşrin məlumatına görə, ABŞ Maliyyə Nazirliyinin rəhbərinin ünvanına gələn təhdidlərin nə dərəcədə ciddi olduğu hələlik aydın deyil.

    Daha əvvəl Amerika kəşfiyyatının nümayəndəsi İranın ABŞ vətəndaşlarına və nümayəndələrinə hücumla bağlı ehtimal edilən planlarının aktivləşməsi barədə xəbərdarlıq edib. Onun qiymətləndirməsinə görə, bəzi hücumların hazırlığı irəliləmiş mərhələyə çatıb.

    Eyni zamanda, ABŞ rəsmiləri qeyd edirlər ki, İranın ABŞ ərazisində və xaricdə irimiqyaslı hücumlar həyata keçirmək imkanları məhdud olaraq qalır.

    Tehran daha əvvəl amerikalı vəzifəli şəxslərə və vətəndaşlara qarşı hücumların hazırlanması ilə bağlı ittihamları rədd edib.

    ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyi Bessentin köçməsi barədə məlumatları hələlik şərh etməyib.

    Qeyd edək ki, Maliyyə Nazirliyinin rəhbəri Vaşinqtonun Tehrana qarşı iqtisadi təzyiq siyasətinin həyata keçirilməsində əsas rol oynayır.

    Skott Bessent ABŞ-İran gərginliyi İranın hücumları
    NYT: Глава Минфина США переехал на военную базу из-за угроз со стороны Ирана
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