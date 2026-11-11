Глава Минобороны Японии поддержит Такаити на выборах лидера правящей партии

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о намерении поддержать премьер-министра Санаэ Такаити на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), запланированных на осень 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на японское агентство Kyodo News, об этом он сообщил в эфире интернет-программы "Сигнал".

"На выборах в Палату представителей в этом году избиратели поддержали ЛДП во главе с Такаити. Необходимо обеспечить преемственность правительства, а также последовательность внешней политики и политики в сфере безопасности. Поэтому, если Такаити вновь выдвинет свою кандидатуру, я, разумеется, окажу ей всестороннюю поддержку", - заявил Коидзуми.

Глава Минобороны считается одним из основных потенциальных претендентов на руководство ЛДП. Учитывая подавляющее большинство партии в Палате представителей парламента Японии, ее председатель имеет высокие шансы возглавить правительство страны.

Напомним, Такаити была избрана председателем ЛДП в октябре 2025 года. Тогда ее соперниками выступали Коидзуми, Тосимицу Мотэги, Такаюки Кобаяси и Есимаса Хаяси.

После вступления в должность премьер-министра Такаити назначила бывших соперников на ключевые посты в правительстве и партийном руководстве. Коидзуми возглавил Министерство обороны, Мотэги - Министерство иностранных дел, Кобаяси - политический совет ЛДП, а Хаяси - Министерство внутренних дел и коммуникаций.

В ходе кадровых перестановок в сентябре все бывшие соперники Такаити, за исключением Хаяси, сохранили свои должности.